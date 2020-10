Roma, Hysaj del Napoli obiettivo concreto: può arrivare a gennaio

La Roma guarda in casa Napoli per rinforzare la propria rosa. I giallorossi nell’ultima sessione di mercato erano ad un passo da Arek Milik, obiettivo sfumato per il mancato accordo con De Laurentiis. La trattativa resta comunque calda in ottica gennaio, oltre a Milik, però, dagli azzurri potrebbe arrivare un altro rinforzo.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato la Roma ha messo nel mirino Elseid Hysaj, 26enne terzino albanese in scadenza di contratto nel 2021. Al momento il rinnovo con gli azzurri è distante e il giocatore da febbraio sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi club in vista dell’estate, quando si libererà a parametro zero.

Dopo l’arrivo di Di Lorenzo Hysaj ha trovato sempre meno spazio ed è alla ricerca di un club che gli dia continuità. La Roma sulla destra ha Bruno Peres, Karsdorp e Santon, ma nessuno dei tre è sicuro di rimanere.

Possibile che i giallorossi possano fare un tentativo per Hysaj già a gennaio qualora uno dei tre terzini dovesse lasciare la capitale. In tal caso per ottenere il via libera dal Napoli basterebbe un piccolo indennizzo.

La Roma ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore per convincerlo ad approdare nella capitale. Nei prossimi giorni sono attese novità.