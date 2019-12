Roma, il Siviglia sulle tracce di Under, ma a gennaio non si muove

Tra le note meno positive dell’inizio di stagione della Roma ci sono sicuramente le opache prestazioni di Cengiz Under. L’esterno aveva iniziato alla grande il campionato con la rete alla prima giornata con il Genoa, poi l’infortunio muscolare alla seconda giornata e un recupero lungo e complicato. L’esplosione di Zaniolo sulla destra ha fatto il resto e il turco al rientro si è ritrovato senza il posto da titolare.

INTERESSE – Le opache prestazioni hanno messo in discussione il suo posto nella capitale e le prime sirene di mercato non si sono fatte attendere. Stando a quanto riporta fichajes.com, sulle tracce di Under ci sarebbe il Siviglia del ds Monchi, che l’aveva portato in giallorosso durante la sua esperienza nella capitale. Il club spagnolo avrebbe intenzione di tentare l’assalto già a gennaio.

MURO – Da voci vicine all’ambiente romanista, però, pare che la società giallorossa non sia disposta ad ascoltare offerte nel mercato di gennaio. Fonseca punta molto sul giocatore e spera di riaverlo al massimo della condizione al più presto, per questo Petrachi ha chiuso le porte.

SCENARIO FUTURO – Under resta uno dei giocatori di maggior talento della Roma, ma, qualora non riuscisse a trovare spazio fino al termine della stagione, potrebbe lasciare la capitale in estate. La Roma valuta il cartellino sui 35 milioni di euro.