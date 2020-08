Roma, Izzo del Torino obiettivo per la retroguardia

La Roma cerca rinforzi nel reparto arretrato dopo l’addio di Chris Smalling. Il centrale inglese ha fatto ritorno al Manchester United dopo la fine del campionato, non prendendo parte neppure alla sfida di Europa League con il Siviglia a causa del mancato accordo tra i giallorossi e i Red Devils.

Per la Roma Smalling resta uno dei principali obiettivi di mercato anche per la prossima stagione, con il giocatore che sta spingendo per far ritorno nella capitale. Lo United, però, continua a chiedere oltre 20 milioni di euro per lasciarlo andare.

Ecco perché la società capitolina sta iniziando a guardarsi intorno alla ricerca di alternative. Sfumato Vertonghen, ad un passo dal Benfica, nel mirino dei giallorossi ci sarebbe Armando Izzo, centrale classe 92′ del Torino.

Il difensore ha una valutazione di mercato che si aggira sui 15 milioni di euro e potrebbe decidere di lasciare i granata per fare il grande salto in una big. Il principale ostacolo resta il rapporto non ottimale tra le due società dopo l’affare Petrachi, ma con un’offerta soddisfacente ci si può sedere a tavolino.

Tutto, però, resta legato all’affare Smalling, solo in caso di mancato arrivo del centrale inglese la Roma prenderà in considerazione altre piste.