Roma, sospiro di sollievo per Pellegrini. Anche Smalling verso il rientro

Buone notizie per la Roma di Paulo Fonseca riguardo le condizioni di Lorenzo Pellegrini, costretto ad uscire nel finale della sfida con il Sassuolo per un infortunio alla caviglia causato da un brutto fallo di Obiang.

Stando a quanto riporta Sky Sport, il centrocampista ha riportato solo un forte trauma contusivo, ma nessuna lesione ai legamenti né dell’intera capsula legamentosa. La Roma spera di riaverlo già per la sfida di domenica con il Bologna.

Fonseca nel prossimo turno conta di avere a disposizione anche Chris Smalling, che nella giornata di ieri si è allenato in gruppo senza accusare alcun fastidio al ginocchio. Il recupero dell’inglese sarebbe fondamentale in virtù dell’assenza di Mancini.

Qualche dubbio, invece, sul recupero di Jordan Veretout, costretto al cambio nella sfida con il Napoli per un problema al flessore. Il centrocampista non ha riportato alcuna lesione, ma così come per Mancini, lo staff chiede cautela.

Salvo sorprese, dunque, sia Veretout che il difensore ex Atalanta dovrebbero rientrare per la sfida successiva con il Torino.