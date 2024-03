Roma, Svilar può partire: al suo posto Karius

La Roma potrebbe perdere Mile Svilar la prossima estate, il portiere giallorosso sembrerebbe essere finito nel mirino di alcune squadre di Premier League e potrebbe essere il momento utile per la squadra capitolina per cederlo. Al suo posto arriverebbe Loris Karius

Mile Svilar potrebbe diventare un Allison 2.0 per la Roma. Il belga naturalizzato serbo sembra essere entrato nel mirino di varie squadre di Premier League, che potrebbero cercare di prenderlo dalla Roma già dalla prossima estate. L’ex Benfica sta convincendo per prestazioni, tanto che la Roma difficilmente potrà trattenerlo la prossima estate davanti ad un’ottima offerta.

Il valore dello scuola Anderlecht, infatti, al momento si aggira sui 4 milioni (dati transfermarkt) ma è destinato a salire vertiginosamente. Infatti, la Roma sarebbe intenzionata a chiedere più di 30 milioni per privarsi del proprio gioiellino. Tanto che potrebbe farne di lui uno dei portieri più cari della propria storia. Dopo Allison potrebbe arrivare l’ennesima cessione record tra i pali giallorossi.

Al suo posto… Karius?

Per sostituirlo potrebbe arrivare Loris Karius, che intanto ha chiamato l’Italia con le sue ultime dichiarazioni. Ecco cosa ha detto il compagno di Diletta Leotta:

“Voglio tornare a essere un numero uno come lo sono sempre stato tranne gli ultimi due anni. Quando gioco, faccio bene e so di avere abbastanza qualità per rendere ancora ai massimi livelli. La Serie A sarebbe un’ottima soluzione se ci fossero delle buone opzioni per me, indipendentemente dalla vicinanza alla mia famiglia. La seguo da sempre e mi intriga molto, ma è presto per parlare del futuro. Sicuramente punto a giocare di più e per questo mi alleno duramente ogni giorno”.