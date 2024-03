Uomini e Donne, dietro la crisi di un’amata coppia c’è un tradimento? L’ultima indiscrezione

A distanza di pochi mesi dall’annuncio ufficiale che vede finita la storia d’amore tra due ex volti noti di Uomini e Donne, sono iniziate a circolare dei rumor che vedrebbero il tradimento come motivo di tale decisione. Si tratta di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti di UeD e del gossip.

C’ENTRA UN TRADIMENTO? – La storia tra Sossio e Ursula ha avuto inizio nello studio del noto dating-show di Maria De Filippi. La loro è stata una love-story abbastanza turbolenta, da cui, però, è nata la piccola Bianca. Nonostante le diverse crisi affrontate e superate, i due ex volti di UeD hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione.

Lo scorso febbraio sia Sossio che Ursula hanno annunciato la fine del loro matrimonio, senza, però, svelare i motivi dietro tale decisione. A distanza di tempo dalla notizia della loro rottura, i due sono nuovamente finiti al centro dei rumor. Stando a quanto scoperto da Deianira Marzano e Amedeo Venza, a portare fine al matrimonio tra l’ex gieffino e la Bennardo sarebbe stato un tradimento.

“Coppia storica uscita da Uomini e Donne sarebbe in fortissima crisi per un presunto tradimento. Si dice in paese che lei lo abbia tradito e qui pare confermi lui”, ha così segnalato un utente ai due noti esperti di gossip. Si tratta, però, di segnalazioni senza alcuna prova.

Ad alimentare questa indiscrezione, però, sono state alcune IG Stories condivise dall’ex volto del GF Vip. In uno scatto insieme alla figlia, Sossio ha sottolineato come loro due non si tradiranno mai. Viste le ultime segnalazioni circolate sui social, in molti pensano che sia un chiaro riferimento al presunto tradimento di Ursula.