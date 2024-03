Rudi Garcia e l’esonero in Arabia Saudita: la separazione fu decisa da Ronaldo?

L’avventura di Rudi Garcia a Napoli è durata pochi mesi. Il feeling con i calciatori ed anche con i tifosi non è mai nato e il presidente Aurelio De Laurentiis è stato costretto ad esonerarlo dopo prestazioni poco convincenti.

Prima dell’avventura partenopea, l’ex allenatore del Napoli era in Arabia, dove allenava la squadra di Cristiano Ronaldo: l’Al-Nassr. Anche in terra araba il mister è stato esonerato e filtrerebbero delle indiscrezioni in merito al suo esonero.

A decidere per la separazione sarebbe stato uno dei leader della squadra, Cristiano Ronaldo, il quale avrebbe firmato un contratto con il club saudita in cui avrebbe anche funzioni da dirigente e la possibilità di decidere sull’allenatore.

Il campione portoghese, infatti, era insoddisfatto dell’approccio di Rudi Garcia, non solo nei suoi metodi d’allenamento ma anche nella comunicazione alla squadra: “Così non si può andare avanti”. In preda alla delusione, Cristiano Ronaldo ha optato per la separazione.