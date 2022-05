Sabrina Ghio e la storia della sua gravidanza dopo il lutto

Sabrina Ghio ex tronista di Uomini e Donne ha parlato ai microfoni di Verissimo della difficoltà di avere un figlio e delle sue tre gravidanze interrotte.

La gioia di avere una sorellina per Penelope

Sabrina Ghio ha annunciato con un post su Instagram che la sua primo genita Penelope avrà una sorellina. Una gravidanza sofferta per Sabrina a causa dei suoi aborti spontanei che non le consentivano di portare a termine la gravidanza. Ai microfoni di Verissimo ha dichiarato:

“Era luglio dell’anno scorso, rimasi subito incinta e il ginecologo mi disse di stare serena. In vacanza non mi sentivo molto bene, tornata in stanza mi addormentai e quando mi svegliai ero in un mare di sangue. In ospedale mi dissero che avevo perso il bambino.”

La stessa situazione Sabrina l’ha vissuta a Novembre e poi ad Aprile. Poi la proposta di matrimonio fatta dal compagno Carlo e la scoperta di questa nuova gravidanza a Gennaio:

“Sono stati mesi particolari, sono stata a riposo e ho passato le mie giornate ferma. Ho avuto un piccolo distacco della placenta, gli ormoni si fanno sentire. Mia figlia e il mio compagno mi prendono in giro perché piango per qualsiasi cosa”

L’operazione per combattere il Papilloma Virus

Sabrina Ghio ha rivelato di essersi operata per combattere l’infezione da Papilloma Virus:

“Oggi la cosa è risolta, io poi mi sono operata sotto consiglio del ginecologo. Abbiamo operato subito e poi sono arrivati gli esami della biopsia a fine agosto che ci hanno comunicato che è stato rimosso in tempo”.