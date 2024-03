Belen Rodriguez, nelle vesti di Pocahontas: la commovente sorpresa all’ospedale pediatrico

Nei giorni scorsi, Belen Rodriguez ha deciso di vestire i panni di Pocahontas e fare una splendida sorpresa ai bambini ricoverati all’ospedale Gaslini di Genova. A condividere il commovente gesto è stata proprio la showgirl argentina attraverso i social.

LA COMMOVENTE SORPRESA – Sempre molto attiva sui social, nella giornata di ieri la Rodriguez si è mostrata nelle vesti di Pocahontas. Se inizialmente gli utenti hanno pensato che la donna si stesse recando ad una festa in maschera, a svelare il vero motivo è stata proprio lei. Belen, infatti, ha deciso di trascorrere una giornata al Gaslini.

Insieme all’amica Matilde Bruzzoni, mascherata da Elsa di Frozen, e Vanni Oddera, campione di motocross e promotore della mototerapia, la conduttrice ha voluto salutare i bambini ricoverati al Gaslini.

Sebbene la visita si sia svolta lontana dalle telecamere e dai paparazzi, Belen Rodriguez ha deciso di condividere alcuni attimi del suo commovente gesto. Sulle sue IG Stories, la showgirl si è mostrata intenta ad abbracciare i bambini, finendo per cantare insieme insieme. Inoltre, in un post ha condiviso alcuni scatti della splendida mattinata trascorsa in ospedale, allegando una splendida dedica:

“Spesso e volentieri capita di dare per scontato tante cose, e dico tante, perché rimango della idea che le semplici cose, come l’amore, un abbraccio significativo, due occhi che si parlano senza parole, il tramonto, la mia dolce luna, la gentilezza, l’umanità, l’empatia, l’intelligenza emotiva sono tutte “cose” che non si possono comprare, sono gratis e alla portata di tutti. Per questo dobbiamo essere gratti alla vita, per averci donato tutte queste meraviglie, e preghiamo per essere in salute, perché senza una buona salute nulla di tutto ciò sarebbe possibile. Quindi fondamentalmente, ringraziamo ogni medico, primario, infermiere che lavorano lì dentro questa struttura meravigliosa come il Gaslini, che vegliano su queste anime incredibili, che spesso e volentieri sorridono molto di più di tanti altri. Ps. E voi genitori che ho avuto l’onore di incontrarvi oggi siete i miei eroi preferiti. Belén”.