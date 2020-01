Secondo ‘El Gol Digital’ Mertens avrebbe già l’accordo con l’Atlético

È un Atlético Madrid in versione belga quello che si prospetta per la stagione 2020/2021. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Gol Digital, l’allenatore dei colchoneros Diego Simeone avrebbe già piazzato due colpi paurosi per la prossima stagione, entrambi a parametro zero: stiamo parlando di Meunier del PSG e di Dries Mertens del Napoli.

Attualmente il numero 14 del Napoli è totalmente fuori dai radar di Gattuso per vari motivi. Innanzitutto è da poco tornato dal Belgio per via di problemi fisici, ma, soprattutto a pesare è il suo contratto in scadenza a giugno 2020. Non convocato per la partita di stasera contro la Fiorentina, è probabile che torni a calcare il terreno di giuoco del San Paolo in occasione della sfida alla Lazio in Coppa Italia.

Sul suo conto sembrano uscire almeno due notizie al giorno circa la sua probabile nuova destinazione. A inizio settimana vi avevamo riportato la notizia secondo la quale avrebbe già avuto un accordo di massima con l’Inter per mettersi agli ordini di Antonio Conte a partire da giugno.

Oggi, invece, è arrivata la notizia dalla Spagna che lo vorrebbe come prossimo acquisto dell’Atlético Madrid. Il club che gioca le sue partite interne al Wanda Metropolitano è scatenato. Oltre all’accordo che avrebbe raggiunto con Meunier del PSG, Simeone sta facendo di tutto per avere anche Cavani, in realtà da subito. Ma la trattativa con i francesi non è facile. Staremo a vedere nelle prossime ore se verrà ufficializzato uno di questi nomi e soprattutto che fine farà Mertens.