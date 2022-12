Selvaggia Roma, tra Sonia Bruganelli e la Salemi: “Sto dalla parte di Giulia”

Tra i tanti argomenti trattati durante la sua intervista a Turchesando, programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi, Selvaggia Roma ha parlato anche di Giulia Salemi. Nel dettaglio, l’ex volto di Temptation Island ha voluto dire la sua su quanto avvenuto durante l’ultima puntata del GF Vip tra Giulia e Sonia Bruganelli.

“Sto dalla parte di Giulia” – Come è noto al pubblico del GF Vip, durante l’ultima puntata è nata una polemica tra la Salemi e una delle opinioniste per via di Oriana Marzoli. Giulia, infatti, ha preso le difese della venezuelana, cosa che non è affatto piaciuta alla Bruganelli.

Sulla questione si è voluta esprimere anche Selvaggia, schierandosi apertamente dalla parte dell’ex compagna d’avventura:

“Con lei non sono ancora riuscita a vedermi era tutto un “ti chiamo amo” ma poi non mi ha mai chiamata. Nella polemica con Sonia Bruganelli sto dalla parte di Giulia perché non ho mai visto una persona così cattiva, Giulia ha anche avuto un modo molto carino di esprimersi”.

Continuando a parlare di quest’ultima edizione del reality, la Roma ha detto la sua sul sentimento di Wilma Goich per Daniele Dal Moro: “Io non giudico, l’amore non ha età, ma in quel contesto mi sembra un po’ esagerato“.

SULL’EX CHIOFALO – Selvaggia Roma si è fatta conoscere dal pubblico di Mediaset per la sua partecipazione a Temptation Island insieme a Francesco Chiofalo, all’epoca suo fidanzato. La loro storia d’amore è giunta al capolinea anni fa, ma tra i due non sono mancati gli scontri sui social. Riguardo proprio all’ex Pupo, la donna ha così dichiarato:

“Francesco ha detto che sono stata il suo amore più grande? Strano, si vede che doveva fare bella figura. Io sono stata screditata tanto da lui anche nel privato e anche da amici che avevamo in comune. Ad oggi non ne parlo con cattiveria, sono sempre stata una persona limpida, fedele, che se può ti dà tanto eppure sono sempre stata la cattiva della situazione, se ha detto questa cosa comunque mi fa piacere e si è espresso con una verità che solo lui, altro non voglio dire”.

Ha poi aggiunto: “Ancora oggi non brilla di luce propria, ma brilla sempre di luce altrui e quindi c’è un problema di fondo in questa storia. Io non l’ho mai visto in questi anni parlare delle sue cose, o sparla di gente o parla di altre parsone, è un disco rotto”.