Shaila Gatta e Alessandro Zarino, la coppia parla per la prima volta del loro amore: “Volevamo tutelare il nostro sentimento”

Shaila Gatta e Alessandro Zarino sono usciti allo scoperto come coppia solo qualche mese fa. La ballerina professionista e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno raccontato a Chi magazine com’è nato il loro amore e perché hanno deciso inizialmente di non parlarne sui social.

Una conoscenza che dura nel tempo

Shaila ha ammesso di aver conosciuto Alessandro diverso tempo fa, ma poi le loro strade si sono divise: “Ci siamo conosciuti qualche anno fa, pur abitando molto vicini, grazie ai social network. Così è arrivato prima un caffè, poi un altro, fino a diventare amici. Un’amicizia leale, autentica, anche se entrambi sapevamo che, sotto sotto, c’era dell’altro. Passano mesi, anni. Nel frattempo io conosco un’altra persona, lui invece approda a Uomini e donne. Ci ritroviamo solo sei, sette mesi fa.

Il primo bacio? Arrivato questa estate, dopo diversi incontri di lavoro. Il primo, in verità, è stato meno romantico. Scriva pure volante. Eravamo proprio sotto casa mia. Il secondo, invece, è stato in Salento, in Puglia. Era qualcosa che desideravo da troppo tempo, ma sapevo che era giusto aspettare. Sono dell’idea che nulla succeda mai per caso e che esista un filo invisibile che lega le persone e tutti gli eventi che accadono nella nostra vita”.

Un bacio bello e inaspettato

Anche Alessandro ha parlato del loro primo bacio: “Un bacio bello, emozionante ma, allo stesso tempo, tanto spiazzante. Inutile girarci attorno: non me l’aspettavo. Nonostante la sua giovane età, Shaila è una donna matura, in gamba. Mi è bastato un solo sguardo per perdere la testa. La guardi: è bellissima”.

Shaila, inoltre, veniva da una storia importante, motivo che l’ha portata ad andarci con i piedi di piombo: “Uscivo da un’altra relazione, avevo i miei limiti, ma volevo far capire ad Alessandro che ero finalmente pronta a rifidarmi di qualcuno. Lui ha avuto la forza e la pazienza di aspettare”.

La tutela del loro sentimento

Infine, la coppia ha deciso di non uscire subito allo scoperto per tutelare la privacy: “Lo chiami pure senso di protezione. Volevamo tutelare il nostro sentimento ed essere sicuri prima di mostrarci al mondo”.