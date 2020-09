Sky Sport, Di Marzio: “Difficoltà per Dzeko e Suarez, per la Juve spunta Giroud”

Dopo aver sistemato la questione Higuain, la Juventus è pronta a tuffarsi sul mercato per consegnare ad Andrea Pirlo una prima punta di livello. I nomi che circolano sono quelli di Dzeko, Morata e Suarez, ma nelle ultime ore è spuntata la pista Olivier Giroud, 33enne attaccante del Chelsea.

A fornire aggiornamenti sulle trattative per il reparto avanzato bianconero ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Ecco le dichiarazioni:

“Nel giorno in cui è stato sancito l’addio con Higuain, la Juventus continua a muoversi per regalare ad Andrea Pirlo un altro attaccante. Il nome nuovo è quello di Olivier Giroud del Chelsea: sia sul fronte Suarez che su quello Dzeko, infatti, gli ostacoli da superare non mancano.

Per quanto riguarda il bosniaco, il domino potrebbe incepparsi perché nell’affare Milik-Roma i giallorossi hanno deciso di non inserire (complice anche l’infortunio di Zaniolo) Under. Pertanto, se vorranno investire su Milik dovranno farlo soltanto con denaro cash e la valutazione data dal Napoli è di 35 milioni. Resta da capire se la nuova proprietà vorrà proseguire su questa strada e contestualmente liberare Dzeko per la Juve.

Capitolo Suarez: è confermato che l’esame di italiano per ottenere il passaporto avrà luogo prossima settimana. Da quel momento in poi si capiranno le tempistiche dell’operazione, che restano lunghe. C’è poi il nome di Cavani, anche se nelle ultime ore l’Atletico Madrid sta spingendo e chiudendo per l’uruguaiano”.