Soleil Sorge, frecciatina a Belen Rodriguez: “L’ha omesso appositamente”

Durante l’ultima puntata de Le Iene, è stato mandato in onda anche lo scherzo che ha visto protagonista Soleil Sorge. L’ex gieffina è stata presente anche in studio, dove non è sfuggito il botta e risposta con Belen Rodriguez.

“L’ha omesso appositamente” – Presente nello studio de Le Iene, i due conduttori, Teo Mammucari e Belen, hanno deciso di introdurre l’ospite con una presentazione ironica. Non si è di certo sottratta la Rodriguez, facendo una lista degli ex fidanzati e delle ex fiamme della Sorge. Come riportato anche da Biccy.it, la conduttrice ha così presentato l’ospite:

“Signori e signore mettetevi comodi perché vi raccontiamo la carriera della nostra ospite. Soleil Sorge è italo americana e infatti è perfettamente bilingue. In realtà tutti parlano di lei solo per l’ultimo GF Vip, ma prima lei ha fatto tanta gavetta: Uomini e Donne, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e ha fatto appunto anche il GF Vip 6. Con la notorietà lei è sempre più presente sui giornali di gossip. I suoi ex sono: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Tutte relazioni che iniziano con un reality e finiscono con Chi. Al GF Vip lei è stata protagonista di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Ora è fidanzata con un misterioso Carlo, ma non ne vuole parlare”.

A Teo, però, non è affatto sfuggita l’assenza di un ex: Jeremias Rodriguez. Mammucari ha quindi fatto notare ciò alle due donne: “Sì ma diciamolo Belen, lei è qui, lo dico io, ma è stata anche con il fratello di Belen, Jeremias. Dunque è una delle tue cognate!“.

Davanti alle parole del collega, la presentatrice ha deciso di chiudere il discorso: “Sì ok vabbè ma è acqua passata“. Dal canto suo, Soleil Sorge ha deciso di concluderlo con una frecciatina all’ex cognata: “Sì c’era anche Jeremias nella lista che ha fatto. L’ha omesso appositamente“.