Soluzione Quiz Incantesimi 5 – Harry Potter

La soluzione al quiz è WINGARDIUM LEVIOSA. Viene utilizzato per far fluttuare gli oggetti in aria. È uno degli incantesimi di base, tra i primi che si imparano ad Hogwarts; non sembra vi siano limiti di peso riguardo agli oggetti da far levitare. La formula deve essere pronunciata eseguendo un ben preciso movimento, descritto dal professor Vitious come un “agitare e colpire” con la bacchetta.

Se hai indovinato la risposta ti faccio i miei complimenti! Se non è stato così sono siuro che ti rifarai nei prossimi quiz!