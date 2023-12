A Natale sogna con Wish

Tutti i sogni possono diventare realtà se solo abbiamo il coraggio di inseguirli. Questo è quello che continua a insegnarci Walt Disney, da ormai cento anni. Proprio per celebrare questo importante anniversario, la compagnia ha lanciato il suo nuovo film d’animazione, Wish, una storia avventurosa di amicizia e di magia, che invita a credere nella forza dei propri sogni.

L’ultimo classico Disney, il 62° per l’esattezza, è uscito nelle sale americane già dal 22 novembre 2023. Dal 21 dicembre 2023, anche il pubblico italiano potrà vederlo al cinema, godere di musiche e canzoni originali, composte dalla cantautrice statunitense Julia Michaels, in collaborazione con Benjamin Rice, divertirsi, emozionarsi e restare incantato.

In un luogo fantastico, al largo della penisola iberica, di nome Rosas, governa Re Magnifico, un tiranno che si appropria, con l’inganno, dei sogni dei suoi sudditi. Qui, vive anche un’adolescente sognatrice, Asha, determinata a salvare la sua comunità. La giovane si farà aiutare dalla sua capretta parlante, Valentino, e da Star, una stella piccola ma grande, perché dotata di straordinarie capacità. La squadra stravagante dimostrerà che un eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore e che bisogna avere coraggio e un pizzico di magia, per far sì che accadano cose meravigliose.

Se nella versione originale la nuova eroina Disney prende la voce di Ariana DeBose, vincitrice, nel 2022, del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per West Side Story, in Italia, questo privilegio è spettato a Gaia Gozzi, volto noto nel panorama nazionale, per le sue apparizioni come concorrente a X-Factor e come prima classificata ad Amici19. La cantautrice ventiseienne è anche interprete dei brani musicali del film, già disponibili nel Paese dal 17 dicembre 2023, come la canzone Un sogno splende in me. Debuttano nel doppiaggio anche Amadeus, nel ruolo di Valentino, e il Leone di Sicilia Michele Riondino, nei panni del Re Magnifico.

Wish è diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, scritto da Jennifer Lee e Allison Moore e prodotto da Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes. Per Chris Buck e Jennifer Lee, questa non è la prima collaborazione. Già nel 2013, avevano firmato Frozen- il regno di ghiaccio, un altro capolavoro Disney di grande successo, e il sequel, nel 2019, Frozen 2- Il segreto di Arendelle. Come si suol dire, “squadra vincente non si cambia”.

Non resta che andare al cinema, per aprire i cuori alla fantasia e ricordarsi, ancora una volta, che i sogni non sono solo desideri di felicità, ma che tutto ciò che può essere immaginato, può diventare realtà.