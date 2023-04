Sonia Bruganelli, al capolinea il matrimonio con Bonolis? La replica della coppia

Nella giornata di ieri è divenuto virale il rumors che vedeva finito il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Secondo quanto annunciato da Dagospia, i due avrebbero dovuto annunciare la loro separazione in televisione. A commentare e a smentire la notizia è stata proprio la coppia.

LA SMENTITA – Dopo l’annuncio della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il portale di gossip di Roberto D’Agostino ha lanciato un inaspettato rumors. Nella giornata di ieri, infatti, Dagospia ha annunciato la separazione tra la Bruganelli e il noto conduttore. Una notizia, sempre secondo quanto scoperto dal portale di gossip, che la coppia avrebbe voluto dare a Verissimo questa settimana.

Inizialmente ad intervenire è stata proprio l’opinionista del GF Vip. Attraverso il suo account Twitter, la Bruganelli ha così commentato quanto iniziato a circolare sul web: “A Verissimo andrò con mia figlia Adele“. I commenti dei diretti interessati, però, non sono finiti qui.

Sul suo account Instagram, Sonia ha condiviso un breve filmato che la mostra insieme al marito Paolo. In questo video, Bonolis ha commentato con la sua solita ironia la presunta fine del suo matrimonio con la Bruganelli:

“Siamo in difficoltà perché mi ha fatto vedere che è uscita questa cosa su Dagospia e Biccy che ci siamo separati. Siamo molto in difficoltà perché adesso che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano. Oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di cavolate? Mo che facciamo? C’è un dilemma morale. Ce l’hanno detto adesso. Dovremmo parlarne con i figli, nel caso fosse, prima che dicessero tutte queste cavolate, anzi, le informazioni che ci regalano questi siti. Non perdete mai le informazioni di questi siti. Fatevi sempre la vita degli altri. Ad oggi non c’è una conferma o una smentita, non c’è niente. Sono indeciso, il destino parlerà. Fatevi i ca**i vostri“.