Sonia Bruganelli, proposte indecenti dai follower: la replica di lei

Nel corso delle ultime settimane, Sonia Bruganelli è spesso finita al centro del gossip per la sua vita sentimentale. L’imprenditrice, infatti, si è separata ufficialmente da Paolo Bonolis e questo ha fatto molto discutere il web.

Nelle ultime ore, le è stata fatta una sorta di proposta indecente da parte di una donna che la segue su Instagram. Questa richiesta riguarda proprio il suo ex marito.

Follower scatenati

In breve, la fan ha chiesto a Sonia Bruganelli se potesse farle conoscere Paolo, il suo ex marito. Nella didascalia di una foto pubblicata su Instagram da Sonia Bruganelli, la probabile pretendente di Bonolis ha scritto: “Potresti per favore presentarmi Paolo?”. E la ex di Bonolis, con spirito e ironia, ha risposto alla richiesta: “Non dispongo della sua agendina”.

Tuttavia, sono arrivati anche altri commenti non proprio scherzosi: “Dove hai lasciato a cuccia Paolo?”. A quel punto, Sonia ha deciso di rispondere a tono e chiudere la conversazione: “Credo che si commenti da sola, signora”.

In tanti hanno preso le difese della Bruganelli complimentandosi per la risposta diretta e precisa, senza troppi giri di parole. Qualcuno, però, ha preso anche le difese della follower in questione facendo presente che essere personaggio pubblico vuol dire anche prendersi la responsabilità di non parlare troppo della propria vita privata.