Sophie Codegoni, l’assurda teoria sul web: incinta per finta?

Nelle ultime ore è iniziata a circolare sul web un’assurda teoria che vede come protagonista Sophie Codegoni, ex volto del GF Vip e nuova Bonas di Avanti un altro. Stando a quanto ipotizzato da alcuni utenti di internet, l’ex gieffina starebbe fingendo di essere incinta.

INCINTA PER FINTA? – Dopo una foto pubblicato da Alessandro Basciano, compagno di Sophie e padre della bambina in arrivo, il popolo del web si è sbizzarrito con un’assurda quanto ilare ipotesi. Nello scatto incriminato si vede la giovane e innamorata coppia immortalata durante l’ultimo dell’anno, con Basciano che accarezza il pancino appena accennato dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Sotto al post pubblicato dall’ex concorrente del GF Vip, sono esplosi i commenti di alcuni utenti che hanno iniziato a supporre che la coppia stia fingendo di aspettare una bambina. A far credere ciò sarebbe la quasi inesistente pancia della Codegoni, nonostante sia al quarto mese di gravidanza.

Inoltre, alcuni follower dei due ex gieffini hanno iniziato ad affermare di non credere che Sophie Codegoni sia in dolce attesa per alcuni comportamenti della futura mamma. Alcuni, infatti, hanno criticato il fatto che la ragazza e il compagno siano spesso in giro, partecipano a feste e a momenti che non sarebbero adatti ad una donna incinta. Inoltre, la ragazza è stata vista con in mano dei bicchieri contenenti alcolici, per nulla consigliati a una donna incinta.

Davanti a questa assurda teoria, ad intervenire sono stati Basciano e Amedeo Venza, amico della coppia ed esperto di gossip. Attraverso una IG Story, i due amici hanno commentato queste supposizioni attraverso a delle emoticon che ridono.