Sophie Codegoni, lei e Alessandro Basciano a Le Iene: confessioni hot

Nata all’interno della casa del GF Vip, la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano procede a gonfie vele. Ospiti a Le Iene, i due ex gieffini, così come altre tre coppie, si sono lasciati andare a delle piccanti rivelazioni sul loro rapporto.

CONFESSIONI HOT – Durante l’ultima puntata de Le Iene, è stato mandato un servizio in cui sono state intervistate alcune note coppie. Tra di esse sono stati presenti Sophie e Alessandro, ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Recentemente la coppia è stata al centro dei pettegolezzi per la proposta di matrimonio fatta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Parlando della loro storia d’amore, i due giovani ex volti di UeD hanno ammesso che danno abbastanza peso alla loro sfera intima. Proprio per questo, stando a quanto raccontato dalla Codegoni e al fidanzato, i due hanno rapporti intimi a cadenza giornaliera. Successivamente le confessioni si sono fatte sempre più hot.

Dopo che Basciano ha ammesso che la parte del corpo che ama di più della fidanzata è il decolleté. Le Iene hanno poi voluto fare una domanda all’ex tronista di Uomini e Donne, chiedendole se il fidanzato avesse mai fatto cilecca. La ragazza ha risposto negativamente, ammettendo che se fosse successo se lo sarebbe ricordato.

Alla conclusione del servizio, la coppia ha firmato un “contratto prematrimoniale” dove sono presenti svariate le clausole utili a definire il loro rapporto, la maggior parte di esse riguardanti il loro rapporto intimo. Non è sfuggito, però, che la coppia ha spuntato la clausola in cui si spera che la loro storia d’amore duri per sempre.