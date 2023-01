Sophie Codegoni, dopo essere scomparsa per alcune ore dai social, ha deciso di aggiornare i suoi follower. Pare che la giovane influencer e Bonas di Avanti Un Altro abbia avuto dei problemi di salute che l’hanno costretta ad andare in ospedale per farsi controllare. La giovane ha vissuto momenti di paura considerando che attualmente si trova al sesto mese di gravidanza.

Sophie in ospedale: ecco come sta

La giovane influencer ha iniziato così il suo racconto sui social: “Ragazze, eccomi. In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale e fare un po’ di controlli. Però, tranquille, la mia piccolina sta benissimo. Abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì, tranquilla e serena”.

La compagna di Alessandro Basciano ha spiegato di essersi recata in ospedale a causa di alcuni problemi legati al rene. Giorni fa la giovane, infatti, spiegò di aver accusato dei dolori al fianco destro che nel corso delle ultime ore sono diventati insopportabili.

“Erano due notti che non riuscivo a dormire. Ieri un male terrificante, quindi ho fatto un’ecografia al rene. E, come immaginavo, c’è il rene destro parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire come mai il mio rene è così dilatato ed infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale” ha spiegato.

Nulla di grave per la Bonas di Avanti Un Altro, la quale però dovrà trascorrere qualche giorno in ospedale per fare degli accertamenti. Potrebbe infatti trattarsi di un’infiammazione dovuta alla posizione della piccola Celine. Non ci resta che attendere aggiornamenti.

La nuova avventura televisiva

Sophie Codegoni ha avuto una grande occasione diventando Bonas di Avanti Un Altro, game show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la giovane ha dichiarato: “Avevo paura di fare pasticci: per esempio se dovevo togliermi il guanto in modo sinuoso, pensavo ‘Speriamo non si impigli!’. Ma con il proseguire delle registrazioni mi sono sentita sempre più a mio agio, grazie anche allo humour di Paolo”.