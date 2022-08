Sorpresa Pjaca, resta in Italia. Niente Dinamo Zagabria

Per ora, il ritorno di Marko Pjaca in Croazia è rimandato. Il giocatore resterà almeno un altro anno in Serie A

Marko Pjaca sembra possa restare a giocare nel nostro campionato almeno per un’altra stagione. Il calciatore croato classe ’95 resterà di proprietà della Juventus, ma giocherà in prestito all’Empoli.

Continua dunque il girovagare per lui, che ha avuto la possibilità di tornare alla Dinamo Zagabria. Però, per il momento sembrerebbe che la sua volontà sia quella di giocare ancora in Italia e cercare un rilancio tentato da ormai anni e anni.

Riparte dalla Toscana

Il giocatore, dunque, vivrà nuovamente un’avventura in Toscana. Dopo esser passato da Firenze, con la Fiorentina, ora potrebbe affrontare i viola da avversario nel derby. L’ultima stagione passata in Toscana risale alla Serie A 2018-2019, dove però non ebbe molta fortuna.

Nell’ultima stagione, il croato ha giocato in prestito al Torino dove però non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto. Quella all’Empoli sembrerebbe essere l’ennesimo tentativo di ravvivare una carriera sfortunata, che lo ha visto vicino all’esplosione in maglia bianconera per poi spegnersi improvvisamente per infortuni. Troppi infortuni, che hanno spento il suo talento in maniera quasi totale.

Marko Pjaca ora vuole dimostrare di essere un calciatore valido e su cui puntare, per provare a riprendersi la nomea di prodigio. In patria lo conoscono bene il suo talento, tanto che la Dinamo Zagabria ha riprovato a portarlo a casa. Per lui, però, non è il momento dei ritorni. Per ora vuole continuare a cercare il rilancio, sperando per lui che ci riesca.