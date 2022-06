Sossio Aruta, aria di crisi tra lui e Ursula? Le parole dell’ex Dama

Negli ultimi giorni a tornare nel mirino del gossip sono stati Sossio Aruta e Ursula Bennardo, volti noti del Trono Over di Uomini e Donne. A distanza di giorni dall’inizio dei rumors, a rompere il silenzio è stata l’ex Dama.

LE PAROLE DI URSULA – Il tutto ha avuto inizio poco tempo fa, quando i fan della coppia hanno notato che Sossio e Ursula avevano smesso di seguirsi su Instagram. Da lì, ad alimentare i sospetti di una possibile crisi o, addirittura di una rottura, è stato Sossio.

Qualche giorno fa l’ex gieffino ha pubblicato una storia su Instagram con una frase abbastanza ambigua: “Tutto ha un inizio e una fine”. Da lì, quindi, sono iniziati a circolare i primi rumors sul web, che hanno trovato risposta solo ieri.

Nella giornata di ieri Ursula ha dato la possibilità ai suoi follower di farle domande su Instagram. Tra le tante curiosità a cui ha risposto, c’è stato chi le ha chiesto di Sossio. L’ex Dama di Uomini e Donne ha replicato con uno scatto che ha visto il marito dormire al suo fianco insieme alla figlia: “Dorme, Bianca ancora no”.

Davanti a tale foto, gli utenti del noto social sono andati in confusione. Sebbene i due si siano fatti vedere insieme, continuano comunque a non seguirsi sui social. Nel vedere questo atteggiamento, c’è chi ha iniziato a ipotizzare che sia una tattica per ottenere visibilità. Sarà così o i due ex volti di UeD sono nuovamente in crisi?