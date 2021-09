Sossio e Ursula: la rottura era tutta una farsa?

Nelle ultime ore sul web si parla molto di una delle coppie più famose formatasi a Uomini e Donne: Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due si sarebbero trovati al centro dell’ attenzione in seguito a una loro separazione che sarebbe, di fatto, già terminata.

IL GESTO DI SOSSIO E I SOSPETTI – Non sono pochi a credere che il gesto della rottura non sia stato altro che una farsa per riportarsi al centro dell’ attenzione mediatica. La coppia aveva annunciato di aver interrotto il loro rapporto in un giorno di metà settimana nonostante il giorno prima sia stata avvistata a trascorrere serenamente del tempo insieme.

Tra l’altro i due, una volta riappacificati non hanno mai fornito spiegazioni – a patto che ce ne siano – riguardo le reali motivazioni che li avrebbero portati al litigio. Per questo motivo sono in molti a non credere nella veridicità della questione. Tra i più accaniti c’è Amedeo Venza, che ha ritenuto inappropriato il loro comportamento.

LE ACCUSE DI AMEDEO VENZA – Da alcune stories pubblicate da Sossio Aruta sul suo profilo Instagram si evince che l’ex stella di Campioni è disposto a rimediare ai suoi presunti errori. Amedeo Venza ha replicato affermando che la rottura secondo lui, sia sempre stata finta.

L’ex coppia di punta di Uomini e Donne avrebbe organizzato tutto pur di tornare sotto i riflettori, coinvolgendo oltretutto anche i propri figli. Solamente dopo aver constatato che nessuna trasmissione televisiva li ha invitati a trattare la questione, i due avrebbero deciso di farla finita con questa presunta farsa. Per adesso non c’è stata alcuna replica alle accuse da parte della coppia. Per vedere il video di scuse di Sossio clicca qui.