Spalletti: tante esperienze in Serie A ma per chi tifa?

Sono diverse le esperienze da allenatore di Luciano Spalletti in Serie A: il Napoli risulta il settimo club della massima serie italiana che ha allenato. Infatti nel suo almanacco, oltre alle famose esperienze con la panchina di Roma e Inter, si contano anche le gestioni con Empoli, Sampdoria, Venezia e Udinese.

Insomma un carriera niente male se aggiungiamo anche l’esperienza in Russia con lo Zenit San Pietroburgo. Detto ciò, una domanda sorge spontanea: per quale squadra tifa il mister Luciano Spalletti?

Ricordiamo che il tecnico azzurro ha origini toscane, più precisamente proviene da Certaldo, comune in provincia di Firenze con una popolazione di soli 15.000 abitanti. Ed è proprio il presidente della squadra del suo paese natale, il Certaldo Calcio, a svelarci tale mistero a “Il Corriere fiorentino”:

“Spalletti è una persona umilissima, la famiglia e il lavoro sono la prima cosa nella sua vita. Lui non si esprime

mai sul tifo, ma noi lo sappiamo che tifa la Fiorentina. Però è un uomo molto professionale però, non si fa condizionare, domenica farà la sua partita con il massimo rispetto per le persone e per le regole, come sempre”.