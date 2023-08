SSC Napoli, anche Zielinski va in Arabia: offerta accettata, la cifra incassata da Aurelio De Laurentiis

l nuovo Napoli 2023/2024 sta prendendo forma. Dopo gli acquisti di Natan e Cajuste e il possibile arrivo di Gabri Veiga, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di rinforzare ancora la squadra e mettere a disposizione di Rudi Garcia giocatori in grado di fare la differenza in campo. Un aspetto che il presidente non sta tralasciando è quello motivazionale, cededo tutti quei calciatori non più motivati a restare in maglia azzurra.

Tra questi vi è anche Piotr Zielinski, con il quale Aurelio De Laurentiis ha definitivamente rotto dopo che il polacco ha rifiutato un rinnovo di contratto da 2.2 milioni di euro netti. A nulla è servito il ripensamento del centrocampista, il quale ha trovato chiuse le porte della SSC Napoli ed ha accettato l’offerta araba, questa volta più alta, da quindici milioni di euro a stagione. Come conferma l’edizione de La Gazzetta dello Sport, la SSC Napoli incasserà una cifra leggermente superiore ai 30 milioni di euro.