Stefano De Martino, Belen Rodriguez risponde a Maria De Filippi

Continua la soap opera sulla fine della storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A mettere bocca sull’argomento, anche Maria De Filippi, storica conduttrice di Mediaset e amica della coppia. La donna, in un’intervista rilasciata per Gente, ha commentato quello che sta succedendo.

LE PAROLE DI MARIA DE FILIPPI – La conduttrice, da sempre molto professionale e diplomatica, ha spiegato che Stefano De Martino, pur combinandone di ogni colore, è sempre riuscito a farsi perdonare. Inoltre, la De Filippi ha anche svelato di aver parlato con il ballerino napoletano ai tempi della sua relazione con Emma Marrone, finita proprio perché innamorato di Belen Rodriguez.

LA RISPOSTA DI BELEN RODRIGUEZ – La showgirl, anche se la cosa non è affatto confermata, avrebbe risposto alle parole della De Filippi in modo criptico. Belen ha pubblicato un video in cui si mostra alle prese con il karaoke, nello specifico la canzone di Gianluca Grignani “La mia storia tra le dita”. Nel pezzo di Grignani c’è un verso che dice “Ricorda a volte un uomo va anche perdonato”.

Belen ha deciso di cambiare il testo e scrivere un secco “no”; no, per la showgirl un uomo non va sempre perdonato. Sembrerebbe una chiara risposta all’intervista della De Filippi e l’ennesima frecciatina social al suo ex compagno, il quale non ha mai commentato la vicenda, se non per smentire le voci su un flirt con Alessia Marcuzzi.

ANCHE CECILIA IN CRISI? – In casa Rodriguez si respira un’aria pesante, a quanto pare. Secondo alcune voci circolate sul web, Cecilia sarebbe in crisi con Ignazio Moser, fidanzato conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, i due hanno pubblicato diverse foto insieme a Verona smentendo così questi gossip.