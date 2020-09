Stefano De Martino parla sui social dei flirt: “Non sono un monaco”

Stefano De Martino è sicuramente uno dei personaggi più gettonati dal gossip quest’estate. Dopo la quarantena, il ballerino partenopeo ha concluso nuovamente la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, con la quale ha un figlio piccolo di nome Santiago. I due non hanno mai rivelato i motivi di tale rottura che ancora oggi sono un mistero.

Quest’estate, chiaramente passata lontano da Belen, De Martino si è dato parecchio da fare finendo spesso sui giornali o comunque al centro del gossip sul web. Spesso, infatti, è stato accostato a diversi nomi di donne: si pensava che ci fosse un ritorno di fiamma con la sua ex storica Emma Marrone o addirittura una storia clandestina con Alessia Marcuzzi.

STEFANO FA CHIAREZZA SUI FLIRT ESTIVI – Tuttavia, quest’estate il ballerino e conduttore televisivo è stato fotografato in barca con un’altra ragazza, una certa Fortuna. Proprio per questo motivo, per non alimentare ulteriori voci di corridoio, Stefano De Martino ha deciso di rompere il silenzio e parlare ai follower dei suoi presunto flirt. In realtà, il ragazzo non si è lasciato andare a molte parole, anche se chiare e dirette.

“Non sono un monaco ma decido io quando farmi vedere con una donna” ha svelato il ballerino partenopeo, il quale è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Con queste poche parole ha smentito tutte le voci e le notizie uscite sui giornali in questo periodo estivo, sperando di metterci una pietra sopra.

E BELEN? – La vita di Belen Rodriguez, invece, pare essere tornata alla normalità. La showgirl argentina ha iniziato a frequentarsi con il giovane parrucchiere Antonino Spinalbese, di ben dieci anni più piccolo di lei. La Rodriguez, dopo un lungo periodo di sofferenza, sembrerebbe essere dunque tornata a sorridere.