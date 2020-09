Uomini e Donne, Marco Cartasegna contro Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: “Gesto osceno”

In queste ultime ore stanno facendo discutere gli scatti direttamente dal red carpet della 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. I protagonisti in questione sono gli ex partecipanti di Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti nel programma, si sono innamorati e Rosa è diventata mamma per la prima volta. Tuttavia, i due stanno facendo molto discutere a causa di un’iniziativa da parte di entrambi.

ROSA E PIETRO MOSTRANO UN CARTELLO PER WILLY – La tragica scomparsa del 21enne Willy Monteiro Duarte, barbaramente assassinato a Colleferro, ha alzato un enorme polverone soprattutto tra i più “famosi”. In tanti chiedono giustizia e oggi si sono celebrati i funerali per l’ultimo saluto al “ragazzo eroe”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, toccati profondamente dalla vicenda, hanno pensato di rendergli omaggio sul red carpet di Venezia. Non tutti, però, hanno apprezzato l’iniziativa.

Sul red carpet, tra baci e abbracci, la coppia uscita da Uomini e Donne ha mostrato un cartello con scritto “Giustizia per Willy”. Non tutti hanno apprezzato l’iniziativa e tanti sul web li hanno accusati di speculare su una tragedia per ottenere visibilità. Marco Cartasegna, ex tronista, si è sfogato duramente sui social e ha attaccato la coppia ma non solo.

LE PAROLE DI MARCO CARTASEGNA – Per l’ex tronista milanese è inconcepibile speculare su una tragedia del genere solo per farsi pubblicità. Il ragazzo sui social ha espresso il proprio disappunto e l’ha reputato un “gesto vile e osceno”. “Non è possibile tacere. Un messaggio del genere per un ragazzino la cui morte è così fresca non è giusto. Chi reputa questo gesto bello o è stupido o non sa come funziona il mondo di queste persone, tra media e televisione. Si dovrebbero solo vergognare. Io mi vergogno per loro. Siamo arrivati ad un livello che per me è intollerabile“.

Ma non è tutto perché Marco Cartasegna ha avuto da ridire anche sul bacio saffico tra Mila Suarez ed Elisa De Panicis. Per l’ex tronista si è trattato di una trovata “finta, forzata e oscena” puntualizzando di non avere nulla contro relazioni sentimentali tra persone dello stesso sesso. Per Cartasegna un gesto fatto “soltanto per le telecamere, e pure male”.