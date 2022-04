Temptation Island, coppia in crisi: “È una storia molto lunga”

Come è noto ai fan di Temptation Island, anni fa a partecipare al docu-reality è stato un volto molto noto di Mediaset. Si tratta di Anna Pettinelli, insegnante di canto di Amici, che qualche anno fa a intrapreso il viaggio nei sentimenti con il fidanzato Stefano Macchi. Negli ultimi tempi, però, ci sarebbe aria di crisi nella coppia.

“È una storia molto lunga” – Dall’inizio del serale di Amici, nel salotto di Verissimo sono stati presenti i protagonisti di quest’ultima edizione del talent. Recentemente ad essere intervistata è stata proprio Anna Pettinelli, spiazzando i fan con alcune sue rivelazioni.

Tra le domande di Silvia Toffanin, non sono mancate quelle sulla vita privata della coach di canto. Senza peli sulla lingua, la Pettinelli ha ammesso: “Questa è una storia molto lunga, devi invitarmi un’altra volta per questo. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici. No, non va per niente bene”.

Davanti alla risposta di Anna, la conduttrice ha deciso di non fare ulteriori domande. Non si sa quindi se si tratta di una crisi risolvibile o se, invece, la coppia è pronta a mettere un punto alla loro storia.

Nonostante la riservatezza sulla sua vita privata, nel 2019 la Pettinelli ha deciso di mettere alla prova la sua storia con Stefano. I due, infatti, hanno preso parte a Temptation Island, uscendone insieme.