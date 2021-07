Temptation Island: crisi di coppia per Speranza Capasso e Alberto Maritato

Coloro che hanno seguito la scorsa edizione di ”Temptation Island” non potranno non ricordare la coppia formata da Speranza e Alberto. I due erano usciti separati perché lui si era avvicinato troppo ad una tentatrice. In seguito però ritornò dalla Capasso, proponendogli di sposarlo.

TEMPTATION ISLAND: LA CRISI DI COPPIA TRA ALBERTO E SPERANZA – Alcuni mesi fa, lo stesso Alberto Maritato aveva dichiarato tramite social, di star vivendo un periodo di crisi di coppia. I problemi infatti era svariati. ”Questo non è un periodo felicissimo per noi. Potevo immaginare che ci poteva essere un periodo del genere dopo tutto quello che è accaduto con la speranza di passare anche questo nel migliore dei modi. Diciamo che stiamo attraversando un periodo leggermente differente rispetto al passato, ma soliti problemi di coppia, niente di grave”.

Il ragazzo ha parlato nuovamente della sua situazione sentimentale rispondendo ad alcune domande che gli sono state fatte dai followers. Alla domanda ”Ma con Speranza tutto ok?”, ha risposto: ”Oggi la situazione è un po’ più complicata del solito…c’è di mezzo un matrimonio dopo 17 anni di fidanzamento, le liti per motivi caratteriali sono ancora troppe e così difficilmente si può affrontare un passo così importante…siamo adulti e vaccinati e sappiamo che non si può sbagliare una scelta del genere”.

Un altro utente del web ha chiesto ad Alberto se si fosse lasciato con Speranza e la sua risposta è stata piuttosto vaga: ”Attualmente ti dico periodo no…è difficile pure raccontare la nostra situazione attuale…”, con tanto di emoji triste. Quindi a quanto pare i due non si sposeranno in breve tempo.

I due hanno realmente fatto ”un viaggio nei sentimenti” l’anno scorso quando hanno partecipato a ”Temptation Island”. Infatti da quando sono usciti separati hanno deciso di mettersi in discussione, però comunque di ritornare per un periodo insieme. L’eccessiva vicinanza di Alberto ad una tentatrice sicuramente non ha aiutato Speranza e adesso i problemi si sono protratti nel tempo. Per vedere le storie di Alberto Maritato clicca qui.