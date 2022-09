Temptation Island: ex concorrente è convolata a nozze con un ex Cavaliere di Uomini e Donne

Fiori d’arancio per Isabella Falasconi, ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island. Da quanto raccontato dalla stessa ex Dama, a sposarla è stato Giuseppe Tranquillino, anche lui ex volto del Trono Over.

L’AMORE TRA DUE EX VOLTI DI UED – Attraverso il portale di gossip Isa&Chia, Isabella ha voluto condividere con i fan e gli amanti del gossip la sua gioia per il lieto evento. La donna ha infatti parlato della sua storia d’amore con Giuseppe, nata però fuori dagli studi del dating-show di Maria De Filippi.

Nel raccontare la sua storia d’amore, la Falasconi ha deciso di fare un tuffo nei ricordi e parlare del suo primo incontro con Giuseppe: “Era l’anno 2014, io partecipavo al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Giuseppe Tranquillino si presenta, era seduto al centro studio esattamente di fronte a me. Io lo guardo e i suoi occhi azzurri mi hanno subito colpito”.

L’ex Dama ha poi raccontato della presentazione dell’ex Cavaliere, rivelando che alla domanda di Maria a Giuseppe se una Dama lo avesse colpito, lui ha fatto proprio il nome di Isabella: “Facciamo un ballo insieme, in me nasce un’emozione fortissima. Ero quasi imbarazzata dal suo carattere forte ed esuberante. Lui mi fece sentire quasi del tutto impacciata”.

Nonostante i sentimenti provati da entrambi, i due decisero di prendere strade diverse. isabella ha infatti deciso di uscire con Mauro Donà. I due hanno anche preso parte a Temptation Island, riuscendo ad uscire insieme dal programma nonostante i problemi emersi. Pochi mesi dopo l’esperienza, i due hanno deciso di mettere un punto sulla loro storia.

Archiviata la storia con Mauro, l’ex Dama prosegue la sua vita. Sette anni dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Isabella viene contatta da Giuseppe. L’ex Cavaliere, come racconta proprio la donna, ha fatto di tutto pur di parlarle:

“Lui cercò di contattarmi anche tramite la trasmissione. Ma nulla, non gli hanno dato il mio numero, adducendo a leggi sulla privacy. Ha richiamato la produzione circa tre volte, ma nulla. Lui non usava né Facebook né altri social. Non si ricordava nemmeno il mio cognome. Poi, di punto in bianco, riuscì ad intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era aperto solo per cercarmi”.

Una volta riallacciati i rapporti, i due iniziano a parlare. Dopo essersi scambiati i numeri di telefono, decidono di incontrarsi a Civitanova: “Poi ci siamo incontrati a Civitanova e dopo un lungo abbraccio ci siamo ritrovati. In trasmissione, purtroppo, è difficile poter esser ciò che si è veramente”.

Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati, arrivando a convolare a nozze pochi giorni fa, precisamente il 27 agosto. Nel parlare del suo matrimonio, Isabella lo ha descritto come una favola, per poi aggiungere:

“Dire che siamo felici è un aggettivo che non descrive ciò che realmente siamo. Ci amiamo in tutto e per tutto e siamo certi che sarà Per Sempre”.