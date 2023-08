Temptation Island, flirt in corso tra Daniele De Bosis e una tentatrice?

Sebbene Temptation Island si sia concluso da diversi giorni, gli ex concorrenti continuano a finire al centro dell’attenzione. Negli ultimi giorni, infatti, sui social si è discusso dell’avvistamento di Daniele De Bosis e una tentatrice di quest’ultima edizione del docu-reality.

FLIRT IN CORSO? – Tra i concorrenti che hanno deciso di prendere parte alla nuova edizione del docu-reality ci sono stati anche Daniele e Vittoria Egidi. I due avevano deciso di mettere alla prova i loro sentimenti per capire se la loro storia fosse abbastanza solida per poter diventare genitori. La ragazza, infatti, da mesi manifestava il suo desiderio di avere un figlio, mentre, dal canto suo, De Bosis era convinto non fosse il momento adatto.

Durante il corso della loro avventura nel viaggio dei sentimenti, la Egidi è stata ampiamente criticata dal pubblico per i commenti poco carini verso il suo compagno. Inoltre, la vicinanza con un tentatore ha spinto Daniele a chiedere il falò di confronto. Alla fine, i due hanno deciso di abbandonare il programma da single.

Dalle recenti segnalazioni emerse negli ultimi giorni, sembrerebbe che De Bosis abbia già voltato pagina. Il ragazzo, infatti, sarebbe stato avvistato in compagnia di Benedetta Pascale, la tentatrice con cui aveva legato durante la sua avventura a Temptation Island.

A riportare questa prima segnalazione è stata Deianira Marzano, la quale ha pubblicato lo scatto di Daniele insieme ad una ragazza bionda: “Ieri, al Blanco c’erano Daniele Benedetta, Manuel e un’altra ragazza di Temptation. Daniele e Benedetta sono stati tutta la sera appiccicati e si sono baciati più volte.”