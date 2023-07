Temptation Island: grave incidente a Roma per un ex tentatore

Da quanto appreso negli ultimi giorni, un noto ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Roma. Si tratta di Daniele Schiavon, che negli ultimi anni ha vestito i panni del tentatore e del corteggiatore a UeD.

A raccontare quanto accaduto non è stato l’ex corteggiatore, ma Fanpage.it, svelando le dinamiche e le condizioni di salute del ragazzo. Il tutto sarebbe avvenuto pochi giorni fa.

GRAVE INCIDENTE A ROMA – Stando a quanto appreso da Fanpage, l’incidente sarebbe avvenuto nella giornata del 15 luglio. Dopo una giornata trascorsa in barca con gli amici, l’ex corteggiatore si sarebbe diretto verso Roma. Durante il viaggio in macchina, precisamente sulla via Aurelia, sarebbe avvenuto l’incidente.

Secondo tale ricostruzione, l’auto su cui si trovava Daniele si è più volte ribaltata. Sebbene la macchina su cui viaggiavano i ragazzi era di Schiavon, quest’ultimo non stava guidando. Quando è avvenuto l’incidente, infatti, il ragazzo si trovata sui sedili posteriori, con la cintura allacciata.

Pare che le persone coinvolte non siano in pericolo di vita, ma tra loro c’è chi ha riportato delle gravi ferite. Attualmente l’ex scelta di Michela Quattrociocche non si è espresso al riguardo, ma il giornale ha fatto sapere che il ragazzo è ancora scosso. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, Daniele ha dolori alla testa e ha riportato un colpo di frusta.