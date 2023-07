Napoli, Garcia blocca la cessione di Folorunsho: ha colpito il mister, può restare fino a gennaio?

Rudi Garcia ha intenzione di far restare a Napoli Michael Ijemuan Folorunsho. Il centrocampista nigeriano è uno dei calciatori che ha più colpito il nuovo allenatore partenopeo e per questo motivo, in attesa di una decisione definitiva e di qualche possibile nuovo acquisto sul mercato, ha bloccato il trasferimento del giocatore in altre squadre di Serie A per trattenerlo a Napoli.

Folorunsho è di proprietà del Napoli dal 2019 e, dall’anno dell’acquisto, è sempre andato via in prestito, prima al Bari, poi Reggina, Pordenone, prima di ritornare ancora una volta alla Regina e poi al Bari. Proprio con la maglia della squadra barese, lo scorso anno, è esploso, mettendo a segno nove reti in trentadue presenze. Rudi Garcia, ora, potrebbe trattenerlo almeno fino a gennaio e offrirgli una grande opportunità, ovvero quella di mettersi in mostra in una città come Napoli ed allenarsi con calciatori del calibro di Kvara, Di Lorenzo ed Osimhen.