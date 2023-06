Sono iniziate ieri le riprese della nuova edizione di Temptation Island che andrà in onda a partire dal 26 giugno per ben 6 settimane sulle reti Mediaset. Gianluca Costantino, ex concorrente del GFVip 6, avrebbe dovuto partecipare in qualità di tentatore, stando alle ultime notizie riportate da Deianira Marzano e Amedeo Venza. Tuttavia, la produzione ha deciso di “silurarlo” all’ultimo minuto.

La decisione della produzione

Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, ha diffuso l’indiscrezione secondo la quale la produzione avrebbe deciso di interrompere la collaborazione con Gianluca a causa della violazione delle norme del programma.

“Clamoroso!!! L’ex gieffino Gianluca Costantino silurato all’ultimo secondo da Temptation Island. Mentre i suoi colleghi sono partiti e hanno cominciato oggi le registrazioni, lui è stato fatto fuori dal cast tentatori” ha esordito Rosica su Instagram.

“La causa emersa da dietro le quinte?!? Aver spoilerato la sua entrata, ma la verità è ben diversa, a quanto pare la sua presenza sarebbe stata spoilerata da terzi, con zero tolleranza dagli autori. Cosa ne pensate?” ha concluso.

Gli autori, quindi, non avrebbero apprezzato la decisione di alcuni influencer ed esperti di gossip di anticipare la sua presenza. L’autrice televisiva e braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, aveva già dichiarato a riguardo che “questi spoiler sono solo a vantaggio di chi li scrive e a totale svantaggio del protagonista”.