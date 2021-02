Temptation Island, nuovo capitolo per Alessandra Sgolastra: dopo Andrea Zenga, ha ritrovato l’amore

Conclusa la sua storia d’amore con Andrea Zenga, l’ex concorrente di Temptation Island ha ritrovato l’amore. Si tratta di Alessandra Sgolastra che ha deciso di svelare ai social la sua nuova relazione.

NUOVO CAPITOLO PER ALESSANDRA – La ragazza è nota per aver partecipato al docu-reality insieme ad Andrea Zenga. Poco dopo il loro viaggio nei sentimenti, i due avevano deciso di lasciarsi, tornando però dopo poco insieme.

Nonostante si fossero dati una seconda possibilità, la loro storia d’amore è definitivamente giunta al capolinea nel marzo del 2020. Ad annunciarlo era stato proprio Andrea- attualmente concorrente del GF Vip- tramite i social. Stando a quanto rivelato, non ci sarebbe stato alcun litigio, ma è stata una scelta presa da entrambe le parti.

Se Zenga, al centro dell’attenzione per il difficile rapporto con il padre Walter Zenga, sembra non abbia nessuna nel cuore, la stessa cosa non si può dire per Alessandra.

Recentemente l’ex concorrente di Temptation Island ha condiviso una IG Story in cui ha ufficializzato la sua nuova relazione. Si tratta di uno scatto che vede lei ed un ragazzo, Luca Clementi, di spalle, in una macchina mentre si tengono per mano. Stando a quanto scoperto, Luca non apparterrebbe al mondo del gossip, ma sembra abbia fatto tornare il sorriso ad Alessandra.