Temptation Island, scontro social tra Perla e Greta: “Quando vogliono far finta di essere superiori”

Sebbene Temptation Island abbia chiuso i battenti da diverse settimane, alcuni ex protagonisti del programma continuano a finire al centro dell’attenzione. In particolar modo, Perla Vatiero e Greta Rossetti, rispettivamente concorrente e tentatrice di questa edizione del docu-reality. Nei giorni scorsi, infatti, le due ragazze è avvenuto un botta e risposta social.

SCONTRO SUI SOCIAL – Nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia, a finire spesso al centro delle chiacchiere è stata la coppia formata da Perla e Mirko Brunetti. I due hanno deciso di lasciare separati Temptation Island, mettendo un punto alla loro storia d’amore. Mirko ha poi deciso di intraprendere una relazione con Greta, sua ex tentatrice, mentre Perla ha voltato pagina con Igor Zeetti, suo ex tentatore.

Nei giorni scorsi, l’ex volto del docu-reality ha deciso di lanciare una frecciatina all’attuale fidanzata del suo ex. Il tutto è avvenuto dopo aver visto Greta in compagnia di Eugenio Colombo, sua ex fiamma. Nel vedere i due nuovamente insieme, in molti hanno ipotizzato che la storia con Mirko fosse giunta al capolinea, se non, addirittura, mai iniziata realmente.

Davanti a questi rumors, Perla ha deciso di commentare la situazione attraverso un breve video su TikTok. “Quando tutti mi ripetete che la loro relazione è finita…”, ha così scritto la Vatiero, facendo intendere di non essere interessata a quanto sta accadendo tra l’ex fidanzato e la sua nuova fiamma.

Nonostante il messaggio di Perla, in molti credono che la ragazza, in realtà, sia ancora interessata al suo ex e stia sfruttando la situazione per visibilità. A credere ciò è anche Greta che ha così commentato le parole della Vatiero: “Quando vogliono far finta di essere superiori, ma non fanno altro che parlare di te…So che pensi a me…”.