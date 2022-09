Tensione tra Kanté e il Chelsea, può lasciare?

Ngolo Kanté e il Chelsea starebbero trattando da settimane il rinnovo. Il giocatore sarebbe indispettito dall’offerta ricevuta dai blues

Il trasferimento di Ngolo Kanté al Chelsea ha portato molti benefici ad entrambe le parti. Sia il giocatore che la società sono cresciuti molto grazie a quell’operazione, creando un rapporto molto proficuo. Quasi amore, si potrebbe dire.

Il giocatore ora starebbe trattando il rinnovo di contratto con la società londinese, con un contratto in scadenza nel 2023. Il calciatore, però, non avrebbe gradito l’ultima offerta da parte dei blues. La trattativa è per il momento in stallo, specialmente perché non sembrerebbe esserci la voglia di Kanté di rinnovare.

L’offerta e l’opinione del Chelsea

I londinesi avrebbero offerto un biennale con opzione per un anno successivo, che il centrocampista avrebbe ritenuto offensiva. Le nuove politiche del Chelsea impongono di non fare contratti troppo lunghi agli over 30 e Kanté si sarebbe irritato per via della presenza di un contratto di quattro anni per Koulibaly.

Il calciatore ex Napoli ha superato infatti i 30, ma il Chelsea gli avrebbe comunque concesso un quadriennale. Ngolo ora potrebbe lasciare già a gennaio, con varie squadre interessate a lui. Su tutte Juventus e Paris Saint Germain, che potrebbero presto approfittarne. I parigini sembrano essere in vantaggio, considerando anche che la volontà del giocatore sarebbe quella di tornare a giocare in Francia e nella sua città natale. Mancano ancora dei mesi prima della sessione di mercato invernale, ma le possibilità che questa situazione si trasformi in un caso di mercato sono elevate.