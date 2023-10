Totti e Blasi, la questione dei Rolex non è ancora finita: rapporti tesi

I rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono molto tesi e la questione dei Rolex non aiuta affatto: ecco gli ultimi sviluppi

I famosissimi Rolex sono destinati a tornare nella loro custodia di sicurezza, almeno temporaneamente. Dopo un anno e mezzo di dibattito sul “furto degli orologi”, sembra che la situazione si stia avvicinando a una soluzione. Nel giugno 2022, Francesco Totti accusò l’ex moglie Ilary Blasi di avergli rubato i suoi preziosi orologi. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il giudice di primo grado e il collegio d’appello hanno ordinato a Ilary Blasi di restituirli, anche se in modo condiviso. In altre parole, sia Ilary che l’ex marito dovranno avere accesso agli orologi. Tuttavia, questo non significa che i Rolex siano ora di proprietà di Totti; la decisione definitiva spetterà alla sentenza giuridica.

La storia infinita

La vicenda è alquanto stravagante e, in un certo senso, anche tragica. Entro il 6 ottobre, Ilary Blasi dovrà riportare gli orologi e renderli accessibili anche a Francesco Totti. I due si incontreranno in una banca nel quartiere romano Eur dopo l’orario di chiusura per evitare indiscrezioni.

In particolare, i costosi orologi verranno conservati in una cassaforte congiunta. Scrive Il Corriere che “si evitano con cura e comunicano il minimo indispensabile, giusto per questioni pratiche che riguardino i tre figli Cristian, Chanel e Isabel”.

Naturalmente, nell’incontro in banca, Totti e Ilary saranno accompagnati dai loro avvocati, e il direttore della banca sarà presente, sebbene fuori orario. Inoltre, sembra che l’ex capitano giallorosso si farà assistere da un esperto per valutare l’autenticità degli orologi, oltre a determinare quanti di essi verranno restituiti. La questione del numero di orologi è un mistero, con Ilary che sostiene inizialmente di averne presi 6 o 7, ma successivamente dichiara di averne solo 2 o al massimo 4 in suo possesso.

Totti, invece, afferma di averne almeno 7 o 8, con documentazione di acquisto e certificati. Tuttavia, per alcuni di essi, non ha conservato la documentazione. Si suppone che la collezione originale, del valore di oltre 1 milione di euro, includa almeno 12 esemplari, alcuni dei quali esclusivi e destinati solo a clienti molto importanti.