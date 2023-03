Totti e Blasi, salta l’accordo per la separazione: scontro in Tribunale

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi le cose non starebbero andando nel verso giusto e la separazione potrebbe finire in Tribunale

Nessuna separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più celebri dello spettacolo. La fine della loro storia d’amore è finita su tutti i giornali e talk show famosi e pare che le cose continuino ad andare male. Secondo il Corriere della Sera, dopo mesi di trattative i rispettivi avvocati non si parlerebbero neanche più.

Salta l’accordo: finisce tutto in Tribunale

La data della prima udienza per la giudiziale è fissata per il prossimo 14 marzo e pare che per ora nessuno abbia chiesto il rinvio. La questione del patrimonio sarebbe quella più complessa da affrontare: “Considerando che adesso Totti non ha introiti fissi mentre Ilary Blasi, che ad aprile riprende L’Isola dei Famosi, ha un contratto milionario. L’assegnazione della villa dell’Eur, in cui è rimasta lei con i tre figli. Invece Francesco fa la spola con l’attico e superattico di Roma Nord che divide con Noemi, ma questo non significa che voglia rinunciare all’intera casa padronale”.

Per quanto riguarda l’affidamento dei tre figli, la piccola Isabel di 6 anni rimarrà con mamma Ilary mentre per Chanel e Cristian nulla è ancora deciso. Lunedì 6 marzo, al massimo martedì 7, potrebbe esserci la quarta udienza davanti al giudice Francesco Frettoni per la questione legata ai Rolex e borsette rubate.

Nuovi rispettivi amori

Nonostante i problemi per la separazione, i due hanno ripreso la loro vita con i rispettivi compagni. Totti è felicemente impegnato con Noemi Bocchi, la quale ha ricevuto parecchie critiche nel corso dei mesi e che le hanno provocato dei problemi di salute. Ilary, invece, sembrerebbe serena accanto all’imprenditore Bastian Muller.

Inoltre, la conduttrice la vedremo presto in tv alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Non ci resta che attendere per scoprire in che stato tornerà sul piccolo schermo.