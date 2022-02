Totti e Ilary a un passo dal divorzio: “Lui si è innamorato di un’altra, lei ha avuto un flirt”

I primi due mesi del 2022 non sembrano essere stati particolarmente fortunati per alcune coppie di lunga data. Dopo le separazioni di Lisa Bonet e Jason Momoa, di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e i rumors su quella tra Fedez e Chiara Ferragni, altri due vipponi sarebbero a un passo dal divorzio.Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a dirsi addio, dopo ben 20 d’amore e 17 di matrimonio. A lanciare lo scoop del momento è stata Dagospia, che ha collezionato diversi indizi di una crisi tra l’ex calciatore e la conduttrice. Innanzitutto è da diverso tempo che i due non si mostrano insieme sui social.

Ilary non era neanche presente al 45esimo compleanno dell’ex capitano della Roma. Inoltre diversi siti specializzati hanno segnalato una bruttissima litigata tra i due avvenuta lo scorso 5 febbraio scorso, mentre si trovavano con i figli a Castel Gandolfo.

Ma ci sarebbe di più: il Corriere della Sera riporta che i due starebbero già vivendo da separati e che mancano solo le carte legali per rendere il divorzio ufficiale.

Ma come è nata la crisi tra i due?

Secondo voci di corridoio, Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv e Totti l’ha scoperto e non ha reagito affatto bene. Dopo un po’ ha iniziato a frequentare altre donne e si sarebbe persino innamorato di una di queste, con la quale starebbe già da un bel po’.

In una recente intervista Ilary Blasi aveva lanciato intendere che la loro relazione non era così salda come tutti pensavano: “Con Francesco le cose funzionano, ma nella vita non si sa mai. Può cambiare tutto. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo”.

Al momento nessuno dei due ha rilasciato commenti.