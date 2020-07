Uomini e Donne: Oscar Branzani, Eleonora Rocchini e le foto a Capri

E’ da un po’ che circola la notizia circa un presunto ritorno di fiamma tra Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani. I due, pare si siano visti più volte a Napoli, dove vive lui, forse per lavoro. Ma si tratta solo di questo o potrebbero essersi rivisti per un ritorno insieme?

UOMINI E DONNE: OSCAR ED ELEONORA, LA FINE – La fine della relazione tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini è arrivata qualche mese fa, e ha fatto un gran rumore. Sì, perché pare che la sorella di Oscar, Dalila, se la sia presa poiché lei ed Eleonora erano anche molto amiche.

Non solo, Eleonora avrebbe intrapreso una storia, mostrando anche interesse per Nunzio, ex fidanzato di Dalila. La sorella di Oscar, dunque, non sarebbe riuscita a reggere il colpo e attraverso varie storie su Instagram si era scagliata contro Eleonora.

UOMINI E DONNE: ELEONORA E OSCAR INSIEME A MARE? – Pare che i due abbiamo passato una giornata in barca a Capri. Non è chiaro però se stessero davvero insieme in barca. Infatti, i due sono stati molto attenti a non postare foto insieme, ma nonostante questo piccolo accorgimento, hanno pubblicato delle foto dalle quali si può intuire che stiano nello stesso posto.

Qui di seguito, vi mostriamo le foto rispettivamente di Eleonora e di Oscar a Capri:

Forse i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità ma al tempo stesso di non svelarlo ancora ai loro fan, proprio perché la fine della loro storia era stata molto chiacchierata.