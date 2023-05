La storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti è nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Lui tronista romano, simpatico ed esuberante, lei ragazza di Como, dolce e romantica. I due si sono innamorati e hanno, condiviso sin da subito la loro storia sui social.

Un’amore forte e passionale, pronto a sfidare anche la lontananza. Luca a Settembre ha deciso di allontanarsi per qualche tempo dalla sua Soraia, per varcare l’ingresso di una delle case più spiate d’Italia, quella del Grande Fratello.

Ad ogni modo, la partecipazione dell’ex tronista al reality è stata ad ogni modo molto tormentata. Luca è stato spesso e volentieri ripreso in lacrime e triste a causa della mancanza della sua Soraia.

Un distacco cosi forte, da permettergli di prendere una decisione netta: abbandonare il gioco.

Ecco quali sono i motivi della rottura

Dopo l’uscita di Luca dalla casa, i due innamorati si sono ritrovati e se in un primo momento, come si è visto dai loro social e dalle interviste fatte, Luca e Soraia sono apparsi più innamorati e uniti che mai, dopo qualche settimana è scoppiata la bomba.

La notizia è arrivata dal profilo di Luca: “Io e Soraia non stiamo più insieme, vi prego di rispettare questo momento”. Tantissimi i fan della coppia delusi e amareggiati dalla notizia, anche perché poco prima Luca aveva condiviso nella casa con gli altri concorrenti, il desiderio di sposare la sua amata.

Tante le voci sulle motivazioni della rottura: in un primo momento le colpe sono state attribuite a Soraia.

Si è parlato di una presunta relazione con Carlo, un imprenditore di Como, con il quale la ragazza avrebbe tradito Luca.

Oggi a parlare è proprio Soraia, la quale ha dichiarato: “Tra me e Luca è finita non per tradimenti ma per mancanze da parte sua, quando è uscito dalla casa ho ritrovato un’altra persona e i suoi atteggiamenti mi hanno ferita“.

Ad oggi Soraia, si definisce single e delusa dalla fine della sua storia, una relazione che in moltissimi, credevano forte e duratura.