Uomini e Donne, a chi non vede Davide felice con Chiara: la risposta della nuova coppia

Nelle scorse settimane a Uomini e Donne sono uscite le prime coppie del Trono Classico. A far discutere è stata una scelta in particolare, quella fatta da Davide Donadei.

La decisione presa dal tronista ha lasciato senza parole, ma ha generato anche tante critiche. A molti, infatti, non è piaciuta questa scelta e non sono mancate le critiche. A chi ammette di non vedere felice Davide al fianco di Chiara Rabbi, sua scelta, la coppia ha deciso di replicare.

LA RISPOSTA ALLE CRITICHE – Quello di Donadei è stato uno dei troni più seguiti di quest’ultima edizione di UeD. In molti hanno tifato per Beatrice Buonocore, la corteggiatrice non scelta dal tronista. Convinti che il ragazzo avrebbe scelto proprio Beatrice, sono rimasti delusi nel sapere la vera scelta.

Ancor prima che venisse mandata in onda la puntata con l’emozionante scelta di Davide, sono fioccati i commenti negativi. In molti hanno spesso ipotizzato che Donadei non sia realmente felice con la Rabbi. A queste insinuazioni, la nuova coppia ha deciso di dire la sua.

Nell’account Instagram della Rabbi sono state condivise alcune IG Stories in cui sono apparsi insieme. La coppia ha infatti esordito così: “Facciamo questa storia per tranquillizzare le fan, perché io sono felice con Chiara”. Davide ha poi raccontato dei messaggi che gli arrivano in privato e quelli che scrivono alla fidanzata.

L’ex corteggiatrice ha rivelato di venire massacrata da chi non ha preso bene la scelta dell’ex tronista. Proprio per questo Donadei ha invitato la fidanzata a non farsi venire le paranoie. Nei brevi filmati, non passano di certo inosservati i sorrisi e gli sguardi che i due innamorati si scambiano.