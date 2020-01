Uomini e Donne, Alessandro Basciano dalla parte di Giovanna: “Meriti di più”

È nata solo oggi pomeriggio, ma la coppia formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso sta facendo già discutere. Molti ex volti di Uomini e Donne si sono riversati sui social, dicendo la sua riguardo questa scelta che non ha poi stupito così tanto il pubblico.

LA SCELTA DI GIULIO – Quella di Giulio Raselli è stata una scelta tanto attesa sia dal pubblico che dalla redazione stessa. Durante questo travagliato percorso che l’ha visto sul trono, il ragazzo non si è mai mostrato del tutto sicuro a fare un passo del genere. Oggi pomeriggio, però, è avvenuta in diretta e ha confermato le tante voci che vedevano la scelta ricadere su Giulia D’Urso. I due, fin dal principio, hanno sempre mostrato un certo feeling, una sintonia così forte da far pensare che si fossero conosciuti ancor prima l’inizio del programma. Nonostante le segnalazioni, i contrasti, l’amore ha trionfato. C’è stato qualcuno, però, che ha voluto prendere le difese di chi non è stata scelta.

BASCIANO DALLA PARTE DI GIOVANNA – Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, ha voluto dire la sua sui social. Il ragazzo ha voluto schierarsi dalla parte di Giovanna Abate, l’altra corteggiatrice di Raselli. Basciano, tra le sue IG Stories, ha condiviso una foto in primo piano di Giovanna, accompagnandola con la frase: “È stato uno sbruffone dall’inizio alla fine… Meriti tanto, meriti di più”.