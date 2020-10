Uomini e Donne, Alessia Messina parla di Mario Balotelli e Amedeo Andreozzi

Alessia Messina, ex protagonista di Uomini e Donne, è stata al centro della cronaca rosa per aver avuto un fugace flirt con il calciatore Mario Balotelli. L’ex corteggiatrice e Super Mario non hanno mai ufficializzato la relazione sui social eppure sembravano essere molto innamorati. Un giorno, però, i due hanno iniziato un feroce botta e risposta su Instagram.

SU MARIO BALOTELLI – La ragazza è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine e ha deciso di parlare nuovamente della breve frequentazione con Mario Balotelli. “Lo conoscevo da poco. Io credevo di essere fidanzata… ma non voglio dire altro” ha esordito l’ex corteggiatrice del dating show.

“Penso di aver già dato fin troppa importanza a una persona che secondo me non la meritava. Non sono una persona che cercava visibilità da questa cosa. Ora mi sento presa in giro ma non voglio davvero parlarne. Non voglio altri polveroni. È una parentesi che vorrei dimenticare. Sono stata meglio… ma sono anche sicura che starò meglio. Meglio di ora e meglio di prima” ha continuato Alessia Messina. Dopo la rottura i due non si sono più sentiti.

LA STORIA CON AMEDEO ANDREOZZI – Sono trascorsi cinque anni dalla scelta di Amedeo Andreozzi, eppure la ragazza porta con sé una bella esperienza. “Io sono rimasta la stessa, un po’ più grande, più cresciuta. È stata un’esperienza bellissima, che ho fatto con piacere. Se la facessi adesso, sarebbe in maniera diversa, ho una maggiore consapevolezza. A ventisette anni vivrei le cose diversamente” ha detto la ragazza.

“La cosa più bella che mi resta sono le emozioni che ho vissuto dentro il programma, cose che non è facile vivere nella vita quotidiana. La scelta poi è stata bellissima e inaspettata! La redazione mi aveva chiamato per un colloquio, non avrei immaginato che Amedeo mi avrebbe scelto! Quello lo ricordo come se fosse ieri… ricordo quello che ho provato in quei momenti, qualcosa di unico” ha continuato. Alessia ha inoltre svelato di non aver più sentito Andreozzi ma di averlo incontrato una volta sola ad un evento assieme alla sua fidanzata.

ESPERIENZA DA TRONISTA? – La ragazza ha dichiarato di poter tornare nel programma ma non come corteggiatrice bensì come tronista. “Non mi precluderei nulla. lo ho fiducia nell’amore. Sono single, sono ancora giovane… non escludo niente. Sogno l’amore, vivo sognandolo. Mi dicono ogni tanto che sono un po’ credulona, e dovrei capire bene chi ho davanti, ma sono vera e ho fiducia negli altri, penso sempre che gli altri siano come me e invece no! Devo metterlo in conto, o rischio di farmi male ancora” ha concluso.