Uomini e Donne: Alfonso Signorini in trasmissione

È stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, in particolare del trono classico. È stato ospite in trasmissione un personaggio pubblico molto noto. Un giornalista e attualmente anche un conduttore. Si tratta proprio di Alfonso Signorini. Ma come mai è stato invitato in trasmissione?

ALFONSO SIGNORINI OSPITE A UOMINI E DONNE – Come dicevamo, Alfonso Signorini è stato invitato in trasmissione a proposito di Alessandro Graziani. Quest’ ultimo è stato un tentarore proprio nella trasmissione Temptation Island Vip. Aveva conquistato Serena Enardu che all’epoca era la fidanzata di Pago. Come tutti voi saprete attualmente sono entrambi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata Alfonso Signorini ha chiesto ad Alessandro Graziani, che ora corteggia Sara e Giovanna, se tra lui e Serena a Temptation Island ci fosse stato qualcosa di fisico e lui ha risposto di chiederlo direttamente a lei.

ALESSANDRO GRAZIANI: LE PRECEDENTI PAROLE SU SERENA ENARDU – Precedentemente Alessandro Graziani aveva dichiarato che si erano rivisti e che gli sarebbe piaciuto continuare la loro conoscenza.