Uomini e Donne, Andrea Cerioli parla nuovamente della sua forma fisica: “Sfida personale che non posso perdere”

Andrea Cerioli ha spesso parlato sui social della sua forma fisica senza vergogna. L’ex tronista di Uomini e Donne è molto sportivo e tende a seguire una dieta equilibrata e giusta per lui. Tuttavia, accade che momenti particolari della vita lo portino a lasciarsi andare e così ecco che bisogna ricominciare tutto dall’inizio.

L’ex tronista sui social: “Sfida personale che non posso perdere”

In queste ore, Cerioli ha raccontato ai propri fan di aver messo su dei chili in più raggiungendo quasi i 90 kg. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi però ha sottolineato di voler rimettersi in forma al più presto, per questo motivo durante il weekend farà un check per controllare le sue abitudini e si farà seguire da un nutrizionista.

“Stamattina mi sono pesato e sono 85.7, 10 kg sopra il mio standard. Sto iniziando ad assomigliare ad un’otaria, loro però sono adorabili. Oltretutto chili distribuiti male, anche perché io metto su solo nel girovita“ ha esordito Andrea sui social, ironizzando sulla sua condizione fisica.

“Questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei fatto un check generale delle mie abitudini quotidiane” ha continuato.

Andrea Cerioli specifica: “Non scriverò la mia dieta sui social”

Su questo argomento, l’ex tronista è stato molto chiaro. Non ha intenzione di pubblicare sui social la sua dieta. Perché? Cerioli ha spiegato che si tratta di un programma fatto esclusivamente per lui da un nutrizionista esperto del settore. Pertanto sarebbe scorretto ma anche pericoloso pubblicare sui social con il rischio che qualcuno possa emularlo ma di fatto avere una conformazione fisica diversa dalla sua.