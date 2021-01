Uomini e Donne: Angela Nasti e Kevin Bonifazi sono tornati insieme

Si tratta di un ritorno di fiamma quello tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi. I due erano già stati assieme qualche anno fa, ma poi si sono lasciati anche se non sappiamo bene il motivo. Ad annunciare il ritorno sono stati proprio loro che hanno postato delle foto in cui appaiono insieme.

Erano già circolati degli indizi, ma adesso è arrivata la vera e propria conferma. Kevin Bonifazi ha postato una foto con il loro cagnolino, il piccolo Kiamaki, che adesso possono tornare ad accudire nuovamente insieme.

La 21enne è stata quindi con Kevin in un paesaggio montano e innevato e hanno fatto numerosi scatti che testimoniano il loro ritorno insieme. A colpire è stato soprattutto quello che ha scritto la ragazza: “Quello che io intendo per Amore”. In una foto sono apparsi persino mentre sono intenti a baciarsi. Insomma i due sono più vicini che mai.

ANGELA NASTI E IL SUO PERCORSO A UOMINI E DONNE – Angela Nasti ha partecipato qualche anno fa a Uomini e Donne, ma il suo percorso non è stato molto amato dal pubblico. Si, perché al termine del trono ha scelto Alessio Campoli, ma la storia d’amore tra i due, una volta spente le telecamere, non è durata molto.

Sono stati molti coloro i quali hanno criticato Angela. Alcuni fan del programma hanno infatti ipotizzato che la ragazza abbia partecipato alla trasmissione solo per aumentare i suoi follower su Instagram, ed in effetti ciò è avvenuto realmente, e per avere maggiore visibilità. Ovviamente lei ha sempre negato. Adesso si gode la sua storia d’amore con Kevin Bonifazi.